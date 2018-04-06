مقتل ٤ فلسطينيين واصابة ٢٥٢ على حدود غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ٤ فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الاسرائيلي على حدود قطاع غزة اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء إن “من بين القتلى طفل مجهول الهوية”، واشارت الى “وقوع 252 اصابة بجراح مختلفة واستشاق غاز شرق غزة”.

وكان الاف الفلسطينيين شاركوا في مسيرة العودة الى حدود غزة.

واطلق الفلسطينيون على الاحتجاجات اسم جمعة “الكاوتشوك” حيث تم اضرام النيران بمئات اطارات السيارة وتوجيهها باتجاه الجيش الاسرائيلي.

من جهته قال الجيش الاسرائيلي إن “أعمال الشغب العنيفة تتمركز حاليًّا في خمسة مراكز على طول الحدود مع قطاع غزة، بمشاركة ما يقارب 20 ألف فلسطيني”. واضاف أنه “بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك عدة محاولات خلال اليوم للمساس بالجدار واختراقه برعاية الدخان، وعدة محاولات أخرى لرمي القنابل، والزجاجات الحارقة، والقيام بأعمال الشغب على الجدار”.

وخلص الجيش الى القول إن “قوات جيش الدفاع منعت التسللات. حيث تستخدم القوات وسائل تفريق المظاهرات وإطلاق النار وفقًا لتعليمات إطلاق النار”.