وكيل وزارة الخارجية الإيطالي يمثل بلاده بمؤتمر دعم إقتصاد لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن وكيل الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فينتشينتسو أميندولا يقوم بتمثيل إيطاليا الجمعة في مؤتمر (CEDRE) لدعم اقتصاد لبنان.

واضاف بيان الخارجية الإيطالية أن “هدف المؤتمر الذي يشهد بالإضافة إلى حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مشاركة وفود 40 دولة ومنظمة مالية دولية، فضلا عن جهات فاعلة خاصة، بهدف جمع 10 مليارات دولار لتمويل برامج التنمية اللبنانية”.

وذكر البيان أن “وكيل الوزارة أميندولا، أكد في كلمته تحديد خطي ائتمان بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليون يورو، مما سيسمح بتمويل تدخلات البنية الأساسية الرئيسية، مع تأثير إيجابي يُضاعِف الاقتصاد اللبناني”.

ونقل البيان عن أميندولا تذكيره بـ”الدور الذي تلعبه الشركات الإيطالية في الاقتصاد اللبناني”، فـ”نحن الشريك الأول على مستوى الاتحاد الأوروبي والثاني من ناحية القيمة المطلقة”، واختتم مبينا أن “لدى الشركات الإيطالية خبرة كبيرة في لبنان بالفعل، وأنا متأكد من أنها ستكون قادرة على تقديم مساهمة أساسية في تحديث البنية التحتية اللبنانية، لا سيما في قطاعات المياه والطاقة”.