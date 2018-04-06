إيطاليا: استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في آذار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في شهر آذار/مارس الماضي.

وأضاف المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في المذكرة الشهرية حول أداء الاقتصاد في البلاد خلال شهر آذار/مارس، أن “هناك تحسناً في الاستهلاك والقوة الشرائية، بينما تم تعزيز عملية تراكم رأس المال”، حيث “بقيت ثقة الأسر عالية، في حين أظهرت الشركات علامات ارتفاع في الطلبات على منتجاتها”.

وذكرت النشرة أنه “علاوة على ذلك، بقي المؤشر الرئيسي للإتصاد عند مستوياته القصوى في هذه الفترة، مما يظهر بوادر طفيفة للتباطؤ ، مما يشير إلى استمرار مرحلة النمو الاقتصادي”. وأوضحت أن “مؤشر ثقة المستهلك سجل في شهر آذار/مارس زيادة كبيرة، حيث بلغ أعلى المستويات في الفترة الأخيرة”.

وأشارت مذكرة (إستات) الى أن “التحسن شمل جميع المكونات تقريبًا، مع تقلص حاد في توقعات البطالة”، وأنه “في الشهر نفسه، إزدادت الثقة بالشركات أيضا، مع زيادة ملحوظة في الآراء بشأن شركات المقاولات الإنشائية”.

أما بالنسبة للشركات الصناعية، فـ”على الرغم من أن مستوى الثقة لا يزال مرتفعاً، فإن هناك تردياً في الآراء بشأن الطلبات أو بمستوى مخزوناتها”. كما “أظهر مؤشر التوقعات الإجمالي انخفاضا طفيفا، إلا أنه يبقى على أية حال عند مستويات مرتفعة تشير إلى استمرار مرحلة النمو الاقتصادي”.