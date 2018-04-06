النظام السوري يبدأ المرحلة الثانية من الهجوم على آخر معقل للمعارضة حول دمشق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ بدأ النظام السوري الجمعة، المرحلة الثانية من هجومه على الغوطة الشرقية في ريف دمشق لطرد مقاتلي المعارضة السورية المسلحة منها، وشنّ طيران النظام 24 غارة جوّية على مدينة دوما التي تحتضن أكثر من 150 ألف نسمة، واستهدفت الغارات تجمعات سكنية أسفرت عن سقوط قتلى بين المدنيين وفقاً لمراصد حقوقية وناشطين.

وأضافت المراصد أن “الغارات تجددت على المدينة بعد هدنة استمرت نحو أسبوعين، إثر فشل المفاوضات بين الروس وجيش الإسلام الذي يُسيطر على المدينة، وترافقت الغارات مع منع قوات النظام للسكان المدنيين من الخروج من المدينة”.

وتابعت أنه “على الرغم من أن النظام السوري وروسيا فتحا المجال لخروج المدنيين قبل القصف، إلا أن عدداً قليلاً من السكان وافق على الخروج، ولم يخرج من المدينة المحاصرة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة سوى 2500 شخص من أصل 150 ألف شخص يقطنون فيها”.

وكان جيش الإسلام قد سيطر على مدينة دوما ومحيطها بعد أن قضى على جيش الأمة عام 2015، كما خاض حربًا مع جبهة النصرة وفيلق الرحمن عام 2017 وأبعدهما إلى المنطقة الجنوبية، وكان التنافس على عائدات الحواجز والأنفاق من أهم عوامل الاحتراب بين هذه الفصائل.

وفي 18 شباط/فبراير الماضي قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده “ستُكرر سيناريو حلب الشرقية (2016) في الغوطة الشرقية”، وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 20 ألف مقاتل من مقاتلي المعارضة في دوما، دون وجود إمكانية للتحقق من دقة هذا العدد.

وبدأت الحملة العسكرية البرية الأخيرة لقوات النظام والإيرانيين والروس في 25 شباط/فبراير الماضي، مدعومةً بغطاءٍ جوي من الطيران الروسي وطيران النظام السوري، وتمكن النظام وحلفائه من شطر الغوطة إلى نصفين، ثم استطاع قطع الطرق الرئيسة، والسيطرة على حرستا، وعقد اتفاقا يقضي بتهجير السكان من المدينة مقابل تأمين أمنهم ووقف القصف الجوي.