وزير الداخلية الإيطالي يهنئ قوى الأمن لإعتقال زعيم مافيوي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أشاد وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي بجهود قوى الأمن إثر القبض على أحد زعماء مافيا ندرانغيتا المنتشرة في مقاطعة ريجّو كالابريا، جنوب البلاد.

وأضاف الوزير مينّيتي أن “اعتقال المافيوي جوزيپّي پيللي يأتي نتيجة نشاط تحقيقي مكثف ومعقد لرجال الشرطة في ريجّو كالابريا، الذين عملوا بكفاءة وعزم”، وبالتالي “فإن هذا النجاح ثمرة الالتزام الاستثنائي الميداني لكل من أجهزة إنفاذ القانون والجهاز القضائي كل يوم”، لذا “نتقدم إليهم بالشكر والامتنان”.

وهنأ وزير الداخلية “رئيس الشرطة فرانكو غابريلي على عملية الاعتقال التي نفذها رجال فرقة العمليات المتحركة لريجّو كالابريا، وغرفة العمليات المركزية للشرطة، بتنسيق مديرية مكافحة المافيا في المقاطعة”.

هذا ويعدّ جوزيپّي پيللي المطلوب للعدالة، عضوا بارزا في مافيا ندرانغيتا وعلى رأس عصابات أسرة سان لوكا المافيوية.