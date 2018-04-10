وزير الداخلية الايطالي: صور أطفال سورية تتحدى ضمائر العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اشار وزير الداخلية في الحكومة الايطالية المنتهية ولايتها، ماركو مينيتي إلى أنه “لا تزال مأساة سوريا مفتوحة على مصراعيها أمام أعيننا”.

واضاف مخاطبا احتفالات الذكرى الـ66 لإنشاء جهاز الشرطة الايطالية “إن صور الأطفال السوريين تتحدى ضمائر العالم بأسره”. وأردف المسؤول الامني الايطالي “سنقولها بكل وضوح لا نريد مثل هذه الصور بعد الآن”.

وكان نظيره وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو قد استهجن في وقت سابق سقوط “عشرات الضحايا من المدنيين، ومن بينهم نساء وأطفال”، بسبب القصف على الغوطة الشرقية في ريف دمشق. كما طالب بتحقيق دولي للتأكد عن الانباء الواردة بشأن استخدام السلاح الكيماوي في مدينة دوما. كما رأى أن “جميع الأطراف المتنازعة، بدءاً بالحكومة السورية، ملزمة باحترام ما يفرضه القانون الإنساني، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين”.