البابا: الكنيسة والعالم يحتاجان للوحدة لا للانقسام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن الكنيسة والعالم اليوم يحتاجان الى الوحدة لا الى الانقسام.

وفي عظته خلال القداس الذي اقامه بكنيسة القديس بطرس مع رهبنة مرسلي الرحمة، بعد استقبالهم في صالة ريجّا بالقصر الرسولي، أضاف البابا مستشهداً بإرشالده الرسولي “فرح الإنجيل”، قائلا، “إن كلا من الكنيسة والعالم اليوم بحاجة ماسة إلى الرحمة، لأن الوحدة التي شاءها الله في المسيح تسود على العمل السلبي للشرير، الذي يستغل كثيرا من الوسائل الآنية، الجيدة في حد ذاتها، لكن إن أسيء استخدامها تبث الفرقة بدلاً من الوحدة”.

وخلص البابا الى القول “نحن مقتنعون بأن الوحدة تتفوق على الصراع، لكننا نعرف أيضاً أنه بدون الرحمة يبقى هذا المبدأ يفتقر الى القوة اللازمة لتحقيقه في واقع الحياة والتاريخ”.