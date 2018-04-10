حركة خمس نجوم تدعو لإنشاء مصرف حكومي للاستثمارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تيرمولي- دعا الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم والمرشح لرئاسة الوزراء، لويجي دي مايو إلى تحويل صندوق الودائع والقروض (Cdp)، الذي تسيطر وزارة المالية على 83% من أسهمه، إلى مؤسسة مصرفية على غرار بنكي الاستثمار الحكوميين في فرنسا وإسبانيا.

وقال دي مايو “أنا أعرف كيف تواجه الشركات الصغيرة مشاكل في الوصول إلى الائتمان، واليوم يصل إلى الائتمان أولئك الذين لديهم المال بالفعل، لأن البنوك الكبرى تخلت عن الاقتصادات المحلية وتتهافت على الاستثمارات المالية” في الاسواق.

وأردف دي مايو مخاطبا رجال أعمال بمدينة تيرمولي الواقعة على البحر الادرياتيكي بإقليم موليزي (جنوب-شرق) “كيف يمكن إعادة الاستثمارات إلى الاقتصاد الحقيقي؟ عبر آلية يستخدمها الفرنسيون والاسبان وتسمى بنك الاستثمار العام”. وقال القيادي في الحركة، الذي يطمح في قيادة الحكومة المقبلة، “صندوق الودائع والقروض هو مصرف ضخم ، إلا أنه ليس مصرفا. ولكن منه من الممكن إنشاء بنك الاستثمار العام كي يبدأ في ضخ استثمارات في قطاع البنى التحتية ويوفر للشركات إمكانية الحصول على ائتمان بأسعار معتدلة”.