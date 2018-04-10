إيطاليا: انخفاض عدد المهاجرين بـ95600 شخص منذ تموز الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إن أعداد المهاجرين انخفضت منذ تموز/يوليو الماضي بمجموع 95600 شخص.

وأشار الوزير مينيتي في كلمته خلال الإحتفال بالذكرى الـ166 لتأسيس قوات الشرطة، الثلاثاء، الى أن “تاريخ إيطاليا وموقعها الجغرافي يخبراننا بأن التحدي الأكبر يتمثل بإدارة هذه التدفقات الديموغرافية الهائلة”، مؤكدا “نحن في الشهر العاشر على التوالي من ناحية انخفاض أعداد المهاجرين الوافدين الى بلادنا”.

وأوضح وزير الداخلية أنه “منذ الأول من تموز/يوليو الماضي، انخفض عدد الوافدين بمجموع 95600 شخص”، مما “يعدّ ضربة غير عادية للمتاجرين بالبشر”، وأن “المعطيات تشير الى إن هذه التدفقات يمكن التحكم بها من خلال الجمع بين الإنسانية والأمن معاً”. واختتم بالقول إن “إيطاليا أظهرت للعالم بأسره كيفية القيام بذلك”.