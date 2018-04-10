تقرير أوروبي: إنخفاض طفيف بضحايا حوادث الطرق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أظهر تقرير أوروبي حديث أن عدد ضحايا حوادث الطرق في مجمل دول الاتحاد قد انخفض العام الماضي بنسبة 2% فقط عن العام الذي سبقه.

وتصف المفوضية الأوروبية هذه النسبة بـ”غير الكافية” إذا ما أرادت العواصم تحقيق الهدف المشترك، وهو خفض عدد ضحايا الحوادث إلى النصف في أفق عام 2020، مقارنة بالعدد المسجل عام 2010.

وتبين الأرقام الواردة في التقرير أن عدد قتلى حوادث الطرق يتراجع فعلاً ولكن ببطء، حيث “سجلت نسبة انخفاض تصل إلى 20% ما بين 2010 و2016″، حسب التقرير.

ومن جانبها، عبرت المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون النقل فيوليتا بيلتش، عن أسفها لعدم التقدم بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أن نسبة الانخفاض كانت يجب أن تسجل 38% خلال السنوات الست الأولى من العقد الحالي، للوصول إلى تحقيق الهدف عام 2020.

أما بالنسبة لعدد المصابين والجرحى، فقد سجل التقرير أن 135 ألف شخص في مجمل الدول الأوروبية قد جرحوا أو تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة العام الماضي، و من بينهم مشاة ومستخدمو الدراجات الهوائية والدراجات النارية

وتصل التكاليف الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن حوادث الطرق على 120 مليار يورو سنوياً في أوروبا، حيث تشمل العلاجات الطبية المختلفة وتعويضات الإصابات والإعاقات الجسدية الناتجة عنها وتأثيرها على بيئة العمل.

وأعلنت المسؤولة الأوروبية عن عزمها التقدم باقتراحات جديدة خلال شهر آيار/مايو القادم لتعزيز السلامة عل الطرق، والتي ستتضمن اقتراحات واستثمارات لتحسين نوعية الطرقات وتشديد القوانين.

وفيما تراجع عدد ضحايا حوادث الطرق بنسب مختلفة في معظم الدول الأوروبية، سجلت سلوفاكيا الاستثناء الوحيد، حيث ازداد عدد القتلى بنسبة 12%.