سورية تدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإرسال بعثة تقصي حقائق إلى دوما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة السورية توجيه دعوة رسمية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لـ”إرسال فريق من بعثة تقصي الحقائق لزيارة دوما والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحادثة الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية فيها”.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن: “سورية تؤكد عزمها على تقديم كل أوجه المساعدة اللازمة لقيام البعثة بعملها .. وتتطلع لأن تقوم البعثة بعملها بشفافية كاملة والاعتماد على أدلة ملموسة وذات مصداقية”

وأضاف المصدر “سورية تؤكد حرصها على التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكشف حقيقة الادعاءات التي تقوم بالترويج لها بعض الأطراف الغربية وذلك لتبرير نواياها العدوانية خدمة لأهدافها السياسية”، حسبما نقلت عنه سانا.