جمعية بابوية تزيد مساعداتها للمسيحيين المرغمين على ترك سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت جمعية بابوية “على ضوء تفاقم الأزمة السورية في الأيام الأخيرة”، زيادة مساعداتها لـ”مائدة القديس يوحنا الرحيم”، وهو مطعم تديره كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في زحلة (لبنان)، يوفر الغذاء لنحو ألف لاجئ سوري يوميا.

وأوضح مدير جمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية(ACS) أليساندرو مونتيدورو، في بيان الثلاثاء، أن مشروع المطعم “بدأ في كانون الأول/ديسمبر 2015 مع 500 وجبة ساخنة”، لكن “مع الزيادة التدريجية لعدد اللاجئين المسيحيين القادمين من سورية، فإن المطعم أصبح يحتاج الآن إلى أكثر من ضعف الوجبات”.

وأشار البيان الى أن “آلاف المسيحيين السوريين لجأوا في هذه السنوات الطويلة من الحرب إلى زحلة (شرق بيروت) ذات الأغلبية المسيحية، في انتظار العودة إلى بلادهم يوماً ما”، مبينا أن “اللاجئين المسيحيين لا يجدون في المطعم الغذاء وحسب، بل الدعم والعزاء الروحيين أيضاً، بفضل الوجود المستمر لكاهن وبعض المتطوعين”، وذلك “دون إهمال أحد، حيث ينظم المتطوعون خدمة منزلية، للمسنين والمرضى الذين لا يستطيعون الوصول إلى المقصف”.

واختتم مونتيدورو مذكِّرا بأن “مجمل تبرعاتنا التي على الرغم من كبرها، حيث تجاوزت الـ20 مليون يورو، لم تكن كافية لتوفير المبلغ القادر على استجابة سريعة لسد الاحتياجات المختلفة، من الملابس اللازمة لفصل الشتاء الى رواتب الكهنة”.