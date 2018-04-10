المغرب تنضم في اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي للشراكة البحثية بمنطقة المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب اليوم اتفاقاً يقضي بانضمام الأخير إلى برنامج الشراكة البحثية لمنطقة المتوسط.

وأصبح المغرب، بموجب هذا الاتفاق جزءاً من البلدان المتوسطية الـ19 التي تعمل معاً لتطوير حلول مبتكرة في مجال إدارة المياه والإنتاج الزراعي.

ويعتبر توقيع هذا الاتفاق، حسب المفوض الأوروبي المكلف شؤون العلوم كارلوس ميداس، دليلاً على أهمية البحوث والابتكارات في العلاقات الأوروبية – المغربية.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن العلم بات قادراً على جعل الشعوب تتعاون معاً للنهوض بالتحديات المشتركة، حيث “يمكننا بفضل البحوث تجاوز الحدود والتعامل مع التحديات الإقليمية وتأمين حلول محددة لاحتياجات مواطنينا”، حسب كلامه.

ويندرج الاتفاق الموقع اليوم في إطار برنامج بحثي أوروبي شامل يمتد حتى 2020، وتبلغ موازنته 494 مليون يورو، منها 274 مليون من الدول الأعضاء و 220 مليون من موازنة الاتحاد.