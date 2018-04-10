قضائي إيطالي: المهربون ينظمون خدمات جديدة لعبور آمن للمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال قضائي إيطالي إن مهربي البشر ينظمون خدمات جديدة لعمليات عبور آكثر أمناً بالنسبة للمهاجرين.

واضاف وكيل نيابة باليرمو فرانشيسكو لو ڤوي أنه “ردا على سياسات احتواء تدفقات الهجرة والسيطرة عليها، التي اعتمدتها الدول، تجهزت الجريمة المنظمة الناشطة بمجال الإتجار بالبشر، لتقديم خدمات جديدة تهدف إلى جعل عمليات العبور أكثر أماناً، من الواضح أنه مقابل زيادة أجور التهريب لتحقيق أرباح عالية”، وكذلك “وقبل كل شيء، لضمان عدم تمكن السلطات الوطنية من تحديد هوية الأشخاص الوافدين”.

وذكر المدعي العام لو ڤوي أن الإستعدادات المذكورة، تأتي “لضمان قدر أكبر من حرية الحركة بعد الوصول إلى الوجهة المحددة”، وكذلك “للسماح للمتهمين بالفرار من قبضة الشرطة أو لضمان عدم الكشف عن هوية العديد من الأشخاص الذين يهاجرون إلى أوروبا لأهداف إرهابية”.