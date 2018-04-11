بارنييه يدعو بريطانيا للبقاء في السوق الأوروبية الموحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) ميشيل بارنييه، أن أمام لندن متسع من الوقت للتفكير في إمكانية البقاء في السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.

وفي مقابلة مع صحيفة لوسوار البلجيكية الناطقة بالفرنسية، الأربعاء، أكد بارنييه أن “لندن تستطيع تغير رأيها الحالي قبل انقضاء المرحلة الانتقالية بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2020”.

هذا ومن المفترض أن تصبح بريطانيا دولة جارة للاتحاد بحلول 29 آذار/مارس 2019، مع الإبقاء على مرحلة انتقالية تمتد لغاية العام الذي يليه.

وكانت لندن قد عبرت عن رغبتها بالخروج من الاتحاد وكذلك بترك السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، وذلك تلبية لرغبة شعبية تم التعبير عنها في استفتاء جرى في حزيران/يونيو 2016.

واعتبر بارنييه أن بقاء لندن داخل السوق الموحدة والاتحاد الجمركي سيمكنها من التفاوض مع بروكسل حول علاقات مستقبلية أفضل، قائلا “إذا قام البريطانيون بتحريك خطوطهم الحمراء، سنقوم بالشيء نفسه من جهتنا”، على حد تعبيره.

ونفى رئيس الوفد الأوروبي المفاوض أن يكون لديه معلومات في الوقت الحالي بأن بريطانيا تتجه لتعديل وجهة نظرها، وأردف “ولكن كل شيء ممكن، ليس هناك يقين بالمطلق”، حسب وصفه.

وحول شكل العلاقة المستقبلية، أشار بارنييه الى أن النموذج المتبع مع النرويج، هو الأفضل لتطبيقه مع بريطانيا، إذ أن النرويج لديها حق الدخول للسوق الموحدة بدون سلطة اتخاذ القرار.

ويتطلب البقاء في السوق الموحدة احترام ما يُسمى بالحريات الأربعة، خاصة حرية حركة الأفراد، هو ما ترفضه بريطانيا نهائياً.

ورداً على سؤال حول تقييمه لشكل العلاقة المستقبلية مع بريطانيا، في ظل استمرار “التعنت” البريطاني، أجاب بارنييه بأن الممكن الوحيد حالياً هو اتفاق شراكة حرة على غرار ما هو معمول به مع كندا وكوريا واليابان.

وحرص بارنييه على التأكيد أن مفاوضات خروج بريطانيا لم تنته بعد رغم الاتفاق الأولى، إذ لا تزال مسألة الحدود بين إيرلندا وايرلندا الشمالية هي من أهم المشاكل العالقة.