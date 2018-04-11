بروكسل: لقاء بين ممثلي جمعيات حماية المستهلك ومسؤولين من فيسبوك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل الأربعاء لقاء بين ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك في خمس دول وآخرين من إدارة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك على خلفية فضيحة حصول شركة كامبريدج أناليتيكا، على البيانات الشخصية لملايين مستخدمي الموقع بدون علمهم.

وشارك في الاجتماع جمعيات حماية المستهلك في كل من بلجيكا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال والبرازيل، وحسب المشاركين “كان حواراً صريحاً ومنفتحاً ومفيداً”.

وأشار بيان صادر باسم جمعية حماية المستهلك في بلجيكا إلى أنها، أي الجمعية، تريد التفاوض مع إدارة فيسبوك على تعويضات يتعين منحها لحوالي 61 ألف بلجيكي تمت مصادرة معطياتهم الشخصية على فيسبوك.

وتسعى جمعيات حماية المستهلك للحصول على تعويضات مناسبة لجميع الذين تم انتهاك خصوصياتهم، ووفقا للبيان “نريد أن يتمكن مشتركو فيسبوك من التحكم ببياناتهم وإدارتها بشكل أكثر استقلالية”.

ونُقل عن مسؤولي فيسبوك، الذين شاركوا في لقاء اليوم، قولهم أن الشركة مهتمة أكثر من أي وقت مضى بحماية حقوق المستهلك.

هذا ومن المقرر أن يعقد اجتماع جديد بعد أسبوعين يُتوقع أن يرد خلاله مسؤولو فيسبوك على تساؤلات جمعيات حماية المستهلك.