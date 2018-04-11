إيطاليا: عسكري ليبي سابق يعتدي على موظفي مركز استقبال مهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي – قالت مصادر أمنية إيطالية إنه تم القبض على مهاجر ليبي (24 عاما) الليلة الماضية من قبل رجال الشرطة لمقاومة وإصابة مسؤولين حكوميين والتسبب بأضرار.

وأضافت المصادر ذاتها أن “الشاب الذي كان عسكريا في الجيش الليبي، انضم بعد اندلاع الحرب الى العصابات المسلحة”، وأنه “بعد وصوله الى لامبيدوزا في شباط/فبراير عام 2017، انتقل منها الى نابولي حيث تقدم بطلب اللجوء”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه “بعد ظهر أمس، ووفق إشعار لغرفة عمليات شرطة نابولي، تدخل عناصرها في مركز استقبال بالمدينة، حيث تعرض شخص مسؤول عن جمعية تستضيف المهاجرين لإعتداء”، وعلى الفور “وجد عناصر الشرطة أن الشاب الليبي الذي يطالب بعقاقير دون أي وصفة طبية، لم يتردد بإلحاق إضرار بالصيدلية”.

وتابعت أنه “علاوة على ذلك، ما أن رأى رجال الشرطة حتى انهال عليهم راميا كل ما كان بمتناول يديه”، مما “تسبب بإصابتهم بجروح يمكن التعافي منها بفترة تتراوح بين 5 و 10 أيام”، مبينة “عناصر الشرطة تمكنوا بعد صعوبات جمّة من وقف المواطن الليبي ونقله إلى غرفة الحجز بمقر الشرطة”. وخلصت المصادر الى القول إن “الشاب سيخضع اليوم للمحاكمة على ما أقدم عليه، ببغض النظر عن أية تُهم وجهت إليه سابقا”.