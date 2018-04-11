سالفيني متسائلا: هل الأخبار الكاذبة عن السلاح الكيمياوي لألقاء قنابل أخرى على سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تساءل الأمين الفدرالي العام لحزب رابطة الشمال، ماتّيو سالفيني عما إذا كانت الأخبار الكاذبة عن استخدام السلاح الكيمياوي من قبل النظام السوري هي لمجرد ألقاء مزيد من القنابل على البلاد.

وفي تغريدة على صفحته بمدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، كتب مرشح تيار يمين الوسط لرئاسة الوزراء، “أهي أخبار كاذبة لرمي المزيد من القنابل؟”، وأردف “كفانا حروباً، شكراً”، ورفق التعليق رابط لمقال عن سورية من مجلة (أناليزي ديفيزا) أي التحليل الدفاعي، بعنوان: هل الأخبار الكاذبة عن الأسلحة الكيميائية في سورية، لخلق أسباب لشن الحرب؟