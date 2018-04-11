المرصد السوري لحقوق الإنسان: إخلاء كافة قواعد النظام العسكرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، المحسوب على المعارضة للنظام في دمشق، في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بأن لديه “معلومات مؤكدة” تفيد بأن قوات النظام بدأت “تخلي كافة المطارات والقواعد العسكرية الرئيسية في كامل مناطق سيطرتها” في البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ألغى زيارة معلنة إلى أمريكا الجنوبية للتفرغ للملف السوري في أعقاب إتهام نظام الرئيس بشار الأسد بإستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما، بريف دمشق، قد أعلن “صورايخ قادمة إلى سورية”، واصفا تلك الصواريخ بـ”الذكية” وليس بوسع الاتحاد الروسي صدها.