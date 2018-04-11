نتنياهو: التعاون مع دول المنطقة تعزز بسبب التهديد المشترك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن التعاون بين بلاده ودول المنطقة تعزز خلال السنوات الاخيرة، دون كشف مزيد من التفاصيل.

وقال في مستهل الاجتماع الاسبوعي للحكومة الاسرائيلية “ستستمع الحكومة اليوم إلى إيجاز من وزير التعاون الإقليمي تساحي هانيغبي عن التعاون الذي يجري بين إسرائيل ودول المنطقة”.

واضاف “هذا التعاون تعزز وتوسع كثيرا خلال السنوات الأخيرة لسببين. الأول هو التحليل المشترك للتهديدات المشتركة. أعتقد أن الأحداث الدراماتيكية التي تدور من حولنا أثبتت هذه النقطة خلال الأيام الأخيرة إلى حد كبير”.

وتابع “لن نبحث هذا الموضوع هنا ولكننا سنبحث النتائج الإيجابية التي تنبع من هذا التحليل وتطور إسرائيل كقوة تكنولوجية عالمية حيث تريد دول المنطقة أن تستفيد من ذلك أيضا” وزاد ” برأيي، هنا تكمن بذور السلام الحقيقي الذي قد يأتي يوما ما على أساس مثل هذا التعاون”، على حد وصفه