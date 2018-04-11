روسيا تؤكد عدم قدرة القوات الجوية السورية على مقاومة هجوم أمريكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية التي تديرها القوات الروسية إن القوات الجوية السورية “تمتلك إمكانيات محدودة” لتدمير صواريخ كروز الأمريكية في حال شنت هجوماً على البلاد، حيث يوجد في حوزتها حوالي 30 طائرة من طراز ميغ 25 بي دي. والتي تستطيع بفضل معداتها أن تكتشف الأهداف الجوية المعادية، وتتصدى لهجوم تشنه الصواريخ المعادية بواسطة صواريخها إر-40إر دي وإر-40-تي دي وإر-60.

وأضافت “تبقى هنالك شكوك حول إمكانية أن تستطيع طائرات ميغ-25 بي دي السورية التي لا تزال في الخدمة خلال ما يزيد على 30 عاماً أن تنجح اليوم في صد هجوم تشنه أعداد غفيرة من صواريخ توماهوك. وكذلك تطاول نفس الشكوك طائرات ميغ-23 السورية وذلك بسبب قدمها، كما تمتلك القوات الجوية السورية طائرات حديثة هي ميغ-29، ولكن عددها محدود إذ لا يتجاوز 30 طائرة”.

وختمت “لذا لا يمكن للسوريين إلا أن يعتمدوا على وسائط الدفاع الجوي الصاروخية لصد هجوم قد تشنه الصواريخ المعادية بشكل كثيف”.

ويخشى النظام السوري من ضربة عسكرية أمريكية هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبدأ النظام يتخذ بالفعل احتياطاته التي تؤكد على خوفه من مثل هذه الضربة،

وفي هذا السياق، تناقلت وسائل إعلام عن مصادر مختلفة غير موثوقة خبر مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد العاصمة دمشق إلى مكان مجهول بحماية قافلة عسكرية روسية، فيما قالت مصادر أخرى أنه غادر سورية إلى لبنان أو إيران، لكن مصادر مقربة من ضباط كبار قالت إن الأسد متواجد في اللاذقية في الساحل السوري بحماية روسية وفي الغالب في قاعدة حميميم العسكرية، دون أن يكون له دور في إدارة الاستعدادات لمواجهة أي ضربة أمريكية محتملة.

وقال مصدر عسكري من الجيش السوري إن ضباط الجيش حذّروا العناصر في مختلف القطع العسكرية من احتمال تلقي ضربة عسكرية أمريكية خلال الساعات المقبلة خاصة في ريف دمشق، وطالبوهم الاستنفار ورفع الجاهزية، وأعرب هؤلاء للعناصر عن قناعتهم بأن الضربة العسكرية قد تستهدف قطعاً عسكرية محددة في منطقتي القطيفة والدريج في ريف دمشق لاحتوائها على مستودعات ومقارّ إيرانية، إضافة إلى مطار الضمير العسكري.

وقالت مصادر أهلية في أكثر من منطقة في دمشق إن قوات النظام نقلت معدات عسكرية إلى باحات بعض المشافي الحكومية، واتّخذ بعض الضباط الكبار مقرات لهم في هذه المستشفيات، فيما يبدو لتفادي أي ضربة عسكرية محتملة.

وفي السياق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان هناك استنفار لقوات النظام في المطارات والمواقع العسكرية الواقعة في دمشق ومحيطها، وهناك مخاوف لدى النظام من أن يكون ضمن بنك الأهداف بشار الأسد نفسه أو القصر الجمهوري في دمشق، وسهيل الحسن قد يكون من ضمن الأهداف كونه نائب قائد القوات السورية في الغوطة الشرقية، وهو الذي “أصدر الأوامر لاستهداف دوما واقتحامها وقصفها بكافة أنواع الأسلحة”.

وشهد السكان منذ الأمس حركة طيران حربي كثيفة جداً وسط البلاد وقرب حمص، فيما يبدو أنه عملية إخلاء للمطارات العسكرية ونقل للطائرات من مطارات إلى أخرى، وفي الغالب مطار حميميم العسكري على اعتبار أنه الأكثر أماناً كونه بات قاعدة جوية روسية.

وقال سكان إن طائرات حربية مقاتلة وأخرى مروحية غادرت من مطار السين ومن مطار الشعيرات ومطار التيفور إلى جهات مجهولة. ويوجد في سورية 25 مطاراً عسكرياً، يستخدمها النظام، حسبما تتهمه المعارضة، في “استهداف المدنيين” في معظم مدن البلاد.