حركة خمس نجوم الايطالية: النبرات الاخيرة حول سورية مدعاة للقلق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا رئيس كتلة نواب حركة خمس نجوم رئيس وزراء الحكومة المنتهية ولايتها، باولو جينتيلوني لإحاطة البرلمان الجديد بشأن “السيناريو الذي يشهد تغيرا مستمرا” في سورية.

وقال دانيلو تونينللي إن “النبرات” في الساعات الأخيرة بشأن سورية “مدعاة لقلق كبير” ، في إشارة إلى التهديدات الاخيرة للرئيس الامريكي دونالد ترامب بضرب نظام الرئيس بشار الأسد وردة الفعل الروسية على هذه التهديدات، وذلك في أعقاب إتهام قوات الاخير باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما بريف دمشق.

ولا تزال إيطاليا بدون حكومة بعد خمسة أسابيع من الانتخابات البرلمانية التي أفضت إلى برلمان معلق، بينما يستعد رئيس الجمهورية جورجيو ماتاريلا لجولة جديدة من المشاورات يوم غد الخميس مع قادة الاحزاب بعد فشل الجولة الأولى.

وتطالب حركة خمس نجوم ورابطة الشمال (الحزبان اللذان بتحالفهما يشكلان الحل الوحيد، ولكنه لا يزال مستبعدا في الوقت الراهن، لتفادي عودة الناخبين الايطاليين لصناديق الاقتراع) بتحسين علاقات إيطاليا مع روسيا، حليف النظام السوري.

ويعتبر زعيم رابطة الشمال اليمينية، ماتيو سالفيني، الشخصية السياسية الايطالية الاقرب إلى موسكو وطالب برفع العقوبات الاقتصادية الاوروبية المفروضة على روسيا على خلفية الازمة الاوكرانية.

وفي الشأن السوري، تساءل سالفيني في وقت سابق اليوم الاربعاء فيما إذا كانت “الأخبار الكاذبة” عن استخدام السلاح الكيمياوي من قبل النظام السوري ذريعة لشن الحرب على الحكومة السورية.