برلماني إيطالي: الحكومة المستقيلة لا تملك صلاحيات بيع شركة أليتاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استنكر البرلماني في حزب (أحرار ومتساوون) اليساري الايطالي، ستيفانو فاسينا، إعلان وزير التنمية الاقتصادية في الحكومة المستقيلة، كارلو كاليندا، تمديد فترة استحقاق قرض حكومي بقيمة 600 مليون يورو لشركة “أليتاليا”، التي تعمل تحت إدارة استثنائية، لكي يتمكن المفاوضون الحكوميون من إكمال إجراءات بيعها.

وقال فاسينا “ينبغي على الوزير كالندا أن يتذكر أن منصبه يقتصر على تصريف الأعمال الجارية ، وليس له شرعية سياسية لمنح المفوضين فترة أخرى للاستمرار في عملية بيع أليتاليا”. ورأى في بيان أنه “من الضروري أن يأتي المفوضون في أقرب وقت ممكن إلى اللجنة البرلمانية الخاصة لإحاطتها عن شروط بيع أليتاليا والعروض المقدمة”.

وشدد البرلماني اليساري على أنه “لا ينبغي بيع شركة أليتاليا بأبخس ثمن، بل تصور تدخل الدولة لضمان خطة صناعية وشريك ملائم لمراعاة مصلحة إيطاليا”.

وقد تحدث كالندا في وقت سابق عن ثلاثة عروض مقدمة للاستحواذ على أليتاليا، “بينها عرض واحد على الاقل يتضمن تقدما فيما يتعلق بالعمالة ووجهات الطيران”، معلنا العزم على تمديد فترة استحقاق القرض الحكومي الممنوح للناقل الوطني السابق في شهر أيار/مايو 2017، والتي كان من المفترض أن تنتهي نهاية الشهر الجاري، لمنح المفاوضين الوقت الكافي لتقييم العروض المقدمة.

ولم يكشف الوزير الايطالي عن إسم الجهة التي قدمت العرض الافضل، ولكن وسائل أعلام محلية ذكرت أن الشركات الثلاث المهتمة بالاستحواذ على أليتاليا هي “لوفتهانزا” و”إيزيجيت” وخطوط الطيران الهنغارية “ويز آير”.