رياح الحرب على سورية ربما تسرِّع تشكيل الحكومة الايطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مصادر إعلامية إيطالية إلى أن رئيس الجمهورية سيرجو ماتاّريلا، الذي بدأ اليوم الخميس الجولة الثانية من المشاورات مع الاحزاب سعيا لتشكيل الحكومة الجديدة، شدد في أول لقاءاته على إن الوضع في سورية يتطلب جهازا تنفيذيا بملء صلاحياته، وذلك نظرا لوجود قواعد أمريكية في البلاد ربما تقلع منها طائرات لشن هجمات على النظام السوري

وحسب مقال لصحيفة لاريبوبليكا الايطالية على الشبكة العنكبوتية، فإن ماتاريلا “أعرب عن قلقه إزاء رياح الحرب التي تهب مرة أخرى، وأوضح لوفود الاحزاب الحاجة لحكومة كاملة الصلاحيات وذلك أيضا للتعامل مع حالة الطوارئ الدولية”، والتي قد تكون لها علاقة بالبلاد حال إقلاع مقاتلات أمريكية من القاعدتين الجويتين الامريكيتين أفيانو (شمال-شرق) وسيغونيلا (إقليم صقلية جنوبي البلاد)، لضرب البنى التحتية العسكرية لنظام الرئيس بشار الأسد.

وفي تصريحات للصحافيين في أعقاب لقائه رئيس الجمهورية بقصر كويرينالي الرئاسي ، قال زعيم حزب (أحرار ومتساوون)، بيترو غراسو “إن الوضع في سورية يتطلب تسارعاً لإيجاد حل لأزمة الحكومة”. وأردف “نحن بحاجة إلى تجاوز الشخصانية والتعامل مع القضايا الأكثر إلحاحًا في البلاد”. وقال “نحن جاهزون لأي نقاش وحوار، حتى نتمكن من اتخاذ خطوة للأمام لصالح البلاد”.

وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت في وقت أن طائرات أمريكية وأخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) متخصصة في عمليات الاستطلاع والمراقبة قد أقلعت من قاعدة سايغونيلا وحلقت فوق المنطقة قبالة الساحل السوري وبالقرب من الحدود التركية السورية في مهام وصفت بأنها ضمن “الدوريات الروتينية التي تحدث كل يوم في نطاق نشاط التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش”.