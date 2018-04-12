وزير الخارجية الإيطالي: الغذاء موضوع اساس لسياستنا الخارجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير خارجية الحكومة الإيطالية المنتهية ولايتها، أنجيلينو ألفانو أهمية قطاع الأغذية الزراعية في مجال السياسة الخارجية الإيطالية، والتزامها بقضية الجوع في العالم.

ولدى تقديمه بمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) الخميس، مؤتمر “بذور وشرائح الكترونية”، عن الإبتكار والتكنلوجيا في مجال التغذية، الذي سيعقد في ميلانو من 7-10 أيار/مايو المقبل، أضاف الوزير ألفانو، أن “قطاع الأغذية الزراعية يمثل جانبا من تميّز بلادنا، كونه يقود الى الابتكار”، وهي “قضية ذات أهمية كبيرة للسياسة الخارجية الإيطالية، وفي قلب التنمية المستدامة والشاملة”.

وذكر الوزير أن “هذه الأسباب تدفع إيطاليا لمتابعة الالتزام في تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية، الذي قطعته في معرض اكسبو ميلانو 2015″، واختتم مبينا أنه “من خلال مبادرات استراتيجية كهذا المؤتمر، نحن نشاطر المجتمع الدولي بالبحث عن حلول مبتكرة حول القضايا الهامة المتعلقة بالغذاء”.