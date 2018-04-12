قيادية بالائتلاف الوطني السوري المعارض تدعو لعملية عسكرية تستهدف الرئيس الأسد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، سلوى أكسوي أن العملية العسكرية الغربية المحتملة ضد النظام “يجب أن تستهدف بشار الأسد، وكافة مجرمي الحرب في نظامه والميليشيات الإرهابية الإيرانية”.

ودعت أكسوي، حسبما نقل عنها المكتب الإعلامي للإئتلاف، “جميع الحلفاء لتجنيب السوريين المزيد من إراقة الدماء والعنف، واعتبرت أن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا من خلال استهداف الأسد بشكل مباشر واقصائه من المشهد السياسي “. وقالت إن “حل العقدة يبدأ بإزاحة الأسد عن المشهد، وافساح المجال أمام البدء بعملية الانتقال السياسي وفق بيان جنيف والقرار 2254 ، على أن لا يمس الشعب السوري وأن لا تتحول هذه الضربات الى احتلال آخر لسورية”.

وتحدثت المسؤولة في الائتلاف المعارض للنظام في دمشق عن “ضرورة البدء بتشكيل هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية”، وقالت إن الرئيس بشار الأسد “هو من يعيق أي حل في سورية، وهذا ما يساعد على تفكيك البلاد واستمرار معاناة المدنيين”. كما شددت على “ضرورة محاسبة جميع مجرمي الحرب وعلى رأسهم من استخدم السلاح الكيماوي ضد المدنيين والذي تسبب بمقتل الآلاف منذ أن تم استخدام هذا النوع من السلاح في سورية.”