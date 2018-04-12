إيطاليا: برلماني صقلي يدعو لعدم تحويل الجزيرة لـ”منصة عسكرية” لضرب النظام السوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو- دعا برلماني يساري محلي في صقلية، حكومة الاقليم وجهازها التشريعي إلى “عدم إلتزام الصمت أمام عملية من شأنها أن تحوِّل جزيرتنا إلى منصة عسكرية”، في إشارة إمكانية استخدام الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لقاعدة سيغونيلا الجوية، بالإقليم جنوبي البلاد، لشن هجمات ضد النظام السوري.

وقال كلاوديو فافا، المنتمي لكتلة حركة (100 خطوة إلى الأمام) في البرلمان الاقليمي، “لا ينبغي أن يلتزم رئيس حكومة صقلية، ئيللو موسوميشي (إئتلاف يمين-وسط)، والبرلمان الإقليمي الصمت”. وأضاف “هذا هو نموذج صقلية الذي تجري مناقشته حاليا: علينا أن نختار بين أن نجعل الجزيرة عنصرا فاعلا في موسم جديد من أجل السلام والتعاون بمنطقة البحر الأبيض المتوسط أو تحويل صقلية إلى قاعدة عسكرية عائمة”.