جينتيلوني: إيطاليا لن تشارك في أعمال عسكرية ضد النظام السوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء في الحكومة الايطالية المنتهية ولايتها، باولو جنتيلوني، خلال سلسلة من الاتصالات الدولية في الشأن السوري، أن بلاده “لن تشارك في أعمال عسكرية” ضد نظام الرئيس بشار الأسد، ولكنه أكد، حسبما أفادت مصادر برئاسة الوزراء في روما ، على أن “إيطاليا ستواصل تقديم الدعم اللوجستي لأنشطة قوات الحلفاء”.

وشدد رئيس الوزراء، وفق نفس المصادر، في محادثاته الهاتفية مع قادة دوليين اليوم الخميس، بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على “حقيقة أن التوصل إلى حل مستقر ودائم لأزمة سورية يمكن التوصل إليه من خلال العمل من أجل السلام وإفساح المجال أمام الأمم المتحدة، و(مبعوثها الخاص ستافان) دي ميستورا وأمام طاولة المفاوضات كي لا نفقد الأمل”.