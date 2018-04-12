الحزب الديمقراطي ينتقد محاولة رابطة الشمال “تغيير” إطار تحالفات إيطاليا الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-انتقد الامين العام بالانابة للحزب الديمقراطي الايطالي، ماوريتسيو مارتينا موقف رابطة الشمال الايطالية حيال التطورات في الشأن السوري واعتبرها محاولة لـ”تغيير إطار التحالفات الدولية التي إلتزمت به إيطاليا على الدوام”

وقال مارتينا، في أعقاب لقاء بقصر الرئاسة مع رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا في إطار الجولة الثانية من المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، “لا يمكننا إلا أن نعبر عن قلقنا بشأن مسألة حساسة مثل الأزمة السورية وإزاء بعض ردود الفعل خلال هذه الساعات على هذه القضية، التي أعربت عنها بعض القوىK التي تقدمت في انتخابات الرابع من آذار/مارس” الماضي.

وأضاف “إذا كان هناك من ينوي تغيير إطار التحالفات الدولية التي إلتزمت به إيطاليا على الدوام ، فينبغي أن يكون واضحا”، على حد تعبيره.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي، الذي تراجع دوره بعد هزيمته في الانتخابات العامة الاخيرة، “إننا نبقى راسخين ضمن منظومة الخيارات الاوروبية وفي أطار التحالفات والتعاون الدولي الذي إلتزمت دائما به إيطاليا”.

وكان سالفيني، المرشح لرئاسة الحكومة في إئتلاف يمين-الوسط والمعروف بمواقفه المؤيدة لروسيا، رأى أن ما يُقال عن استخدام دمشق لأسلحة كيمياوية ليس إلا “أخباراً كاذبة”، متسائلاً عما إذا كان الأمر “حجة لتوجيه ضربة لسورية”.