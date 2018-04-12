إيطاليا: صواريخ جماعة الحوثي على السعودية تصعيد يهدد أفق التسوية باليمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الايطالية المنتهية ولايتها، أنجيلينو ألفانو أن “إيطاليا تدين بأقصى قدر من الحزم الهجمات الجديدة التي يتحمل متمردو جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها ضد الأراضي السعودية ، بما في ذلك إطلاق مجددا صاروخ باليستي في اتجاه العاصمة الرياض”.

ورأى ألفانو، في تصريح صحفي أوردته وزارة الخارجية الايطالية الخميس أن “هذه الهجمات، التي يمكن أن تتسبب في ضحايا آخرين بين مدنيين عُزّل كما حدث في 26 آذار/مارس الماضي ، تغذي التصعيد العسكري وتُبعِد استئناف الحوار وأفق تسوية متفاوض عليها للنزاع الدائر في اليمن”.

وشدد على أنه “يتعين أن تتوقف دوامة العنف، مما يسمح باستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة ، بهدف التوصل إلى حل متفق عليه بين الاطراف، من شأنه إنهاء الصراع وتخفيف معاناة السكان المدنيين”.

ونوه لفانو بأن “إيطاليا دعمت منذ البداية إلتزام الأمم المتحدة بالسلام في اليمن وستواصل دعمها على قناعة لعمل المبعوث الأممي الخاص الجديد، مارتن غريفيث “.