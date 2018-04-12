الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفير ايرلندا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها استدعت، اليوم الخميس، السفير الايرلندي لدى البلاد بعد مشاركة رئيس بلدية دبلن، ميشال ماك دونشا، في مؤتمر حول القدس في رام الله بالضفة الغربية وعلى خلفية قرارين ضد اسرائيل تبنتهما دبلن هذا الاسبوع.

وأضافت في بيان “أعربت نائبة المدير العام في وزارة الخارجية روديكا راديان – غوردون عن دهشتها وخيبة أملها العميقة من أن رئيس البلدية اختار المشاركة في هذا الحدث الصارخ المعادي لإسرائيل، وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص عندما يتم تناوله في سياق توقيت الحدث – الأسبوع الذي تحي فيه إسرائيل ذكرى المحرقة”.

وتابعت وزارة الخارجية “تتوقع حكومة إسرائيل ردا شعبيا رسميا من حكومة أيرلندا فيما يتعلق بسلوك كل من مجلس مدينة دبلن ورئيس البلدية ، اللذان يشنان حملة الكراهية والتمييز ضد دولة إسرائيل”.