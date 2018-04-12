سالفيني: لا لعمل آحادي ضد سورية مع الالتزام بالولاء للحلفاء الاطلسيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- فرضت التطورات في الشأن السوري نفسها على اليوم الاول من الجولة الثانية لمشاورات رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا السياسية في مساعيه للبحث عن تحالف حكومي في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أفضت إلى برلمان معلق.

وشدد زعيم رابطة الشمال ومرشح إئتلاف يمين الوسط ماتيو سالفيني في تصريح للصحافيين بعد اجتماعه بالرئيس ماتاريلا بقصر كويرينالي، على أنه “فيما يتعلق بسورية، إذ نعيد التأكيد على التزامات الولاء للتحالف بين ضفتي الأطلسي، فإننا نعارض بشدة أي عمل أحادي”.

أما حزب رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلسكوني، القوة الثانية في إئتلاف-يمين الوسط، فقد أكد في بيان على رفضه “لأي عمل عسكري” ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد “بدون صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يسمح باستخدام القوة”.

وتضمن بيان حزب (فورتسا إيتاليا) الإشارة إلى أنه “لا يمكن حتى منح استخدام القواعد الجوية” في البلاد بدون الضوء الاخضر الأممي، مشيرا إلى أن ذلك “لا يمس بالإدانة المطلقة لاستخدام الأسلحة الكيميائية والعنف العشوائي ضد السكان المدنيين”.