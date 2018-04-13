مئات الإصابات بين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مئات الفلسطينيين أصيبوا اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.

وذكرت في بيان “إن 363 فلسطينيا اصيبوا بجراح مختلفة تم نقل 107 إلى المستشفيات فيما تم علاج 256 ميدانيا”.

وأشارت إلى “59 أصيبوا بالرصاص و24 نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع و5 نتيجة إصابة بالرصاص المطاطي”، ومن بين 14 من المصابين من الطواقم الطبية الفلسطينية.

ومن جهته فقد قدر الجيش الإسرائيلي بأن 10 الاف فلسطيني شاركوا في المسيرات اليوم على حدود قطاع غزة. وأضاف “هناك عدة محاولات للمساس بالحاجز الأمني واختراقه. كما كانت هناك محاولات تخريبيّة لرمي قنبلة، وزجاجات حارقة، والقيام بأعمال الشغب في منطقة الحاجز الأمني”.

وتابع “تستخدم قوات الجيش وسائل تفريق المظاهرات وإطلاق النار وفقًا لتعليمات إطلاق النار”.