موغيريني تحضر اجتماعات القمة العربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تقوم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بزيارة يوم 15 الشهر الجاري للمملكة العربية السعودية لحضور أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين.

يذكر أنها المرة الثانية التي ستقوم فيها المسؤولة الأوروبية بحضور قمة عربية بناء على دعوة من جامعة الدول العربية، وقالت بهذا الصدد، “إن هذه الدعوة تدل على عمق الروابط بين الطرفين”، حسب البيان الصادر باسم موغيريني اليوم.

وكان الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية قد كثفا من اتصالاتهما وحواراتهما السياسية الدورية خلال الأعوام الأخيرة على خلفية تنامي التحديات المشتركة.

ومن المقرر أن تجري موغيريني على هامش القمة العديد من الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين العرب.

وأكدت مصادر أوروبية مطلعة أن محادثات موغيريني، ستركز على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين المؤسسات الأوروبية ونظيرتها العربية، من جهة، وبين الاتحاد الأوروبي والدول العربية من جهة أخرى.

ومن المنتظر أن يتم التطرق إلى المسائل الأكثر إلحاحاً وإثارة للجدل مثل الملف السوري والعلاقات مع إيران من مختلف جوانبها، بالإضافة إلى الحرب في اليمن والقضية الفلسطينية.