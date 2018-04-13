إيطاليا: استمرار النمو الاقتصادي في الفصل الأول لـ2018

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهر تقرير إحصائي إيطالي استمرار النمو الاقتصادي في البلاد خلال الفصل الأول للعام الجاري، لكن بوتيرة أكثر اعتدالا.

ووفقًا لتقديرات المصرف المركزي الإيطالي التي تضمنتها نشرته الاقتصادية الشهرية الصادرة الجمعة، فإن “المعلومات المتاحة حتى الآن، تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2٪ في الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2018، ليتباطأ مقارنة بالفترة السابقة”.

وذكرت النشرة أن “الفصل الأول لعام 2018، شهد تغيّرا دوريا في الإنتاج الصناعي بما يعادل 0.9٪ مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، أي بنسبة صفر تقريبا”، بينما “كان تباطؤ الإنتاج الصناعي مصحوبًا بارتفاع في نشاط الخدمات، على الرغم من العلامات الأقل ملاءمة لهذا القطاع التي برزت في آذار/مارس”.

وأشارت النشرة الى أن “الدراسات الاستقصائية الاقتصادية أظهرت أن ثقة الأسر والشركات بقيت مستقرة عند مستويات عالية”، وأن “الشركات أعلنت نيتها زيادة استثماراتها الإنتاجية مقارنةً بعام 2017”.