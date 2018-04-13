فرونتكس: تراجع وصول المهاجرين الى إيطاليا بنسبة 88٪ في آذار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

وارسو – قالت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) إن “أعداد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا تقلص في شهر آذار/مارس بمجموع 1400 شخص، مع انخفاض بنسبة 88٪ مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017.

وجاء في تقرير (فرونتكس) الذي صدر الجمعة، إن ما سلف ذكره “يؤكد أن عدد القادمين إلى إيطاليا من البحر المتوسط، انخفض في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى حوالي 6600 شخص، أي بحاصل ثلاثة أرباع عن العام السابق”.

وأشار التقرير الى أن “الإريتريين يمثلون المجموعة الأكبر”، بين المهاجرين “أي حوالي واحد بين كل أربعة مهاجرين، يتبعهم التونسيون”.

وذكر التقرير أنه “بوجه عام، شهد شهر آذار/مارس وصول 6200 مهاجر سري على طول طرق الوصول الرئيسية الأربعة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك “بانخفاض قدره 63٪ مقارنة بالشهر ذاته عام 2017”. واختتمت التقرير بالقول إنه “في الفصل الأول من عام 2018، انخفض عدد الوافدين ليصل إلى النصف”، أي إلى “18800 بسبب انخفاض ضغط الهجرة على طريق وسط البحر المتوسط”.