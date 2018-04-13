إحصائية أوروبية: 72٪ من الإيطاليين يؤمنون بغزو المهاجرين السريين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – كشفت إحصائية أوروبية أن نسبة 72٪ من الإيطاليين تؤمن بأن هناك غزواً لبلادهم من قبل المهاجرين السريين.

وأظهر استبيان (يوروباروميتر) حول إدماج المهاجرين في الاتحاد الأوروبي، الذي أجري في أكتوبر 2017، على فئة من 28.080 مقيم في الاتحاد، الذي نشر الجمعة، أن “الآثار المترتبة على زيادة تدفقات المهاجرين في السنوات الأخيرة نحو سواحل إيطاليا واليونان يشعرون بها المواطنون”.

وذكر أن “16٪ فقط من الإيطاليين، و21٪ من اليونانيين، مقتنع، بشكل صحيح، أن في بلادهم مهاجرين قانونيين أكثر من المهاجرين السريين”، بينما “يقتنع 47٪ من الإيطاليين و 58٪ من اليونانيين بالعكس تماماً”، فهم “يؤمنون خطأً بأن في إيطاليا واليونان، هناك مهاجرين غير شرعيين أكثر من المهاجرين الذين يقيمون بشكل قانوني”.

وأشار المسح الى أن “في إيطاليا هناك نسبة 25٪ أخرى، أي ربع السكان، على قناعة بأن عدد المهاجرين غير النظاميين يساوي عدد المقيمين قانونيا”، بينما “تصل النسبة الى 15٪ في اليونان”، وهي “في هذه الحالة أيضا، تشتمل على اعتقاد خاطئ، لأنه في كلا البلدين، كما هي الحال في الاتحاد الأوروبي بأكمله تقريباً، هناك مهاجرين يتواجدون بانتظام أكثر بكثير من أولئك غير القانونيين”.