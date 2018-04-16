بلجيكا تعارض فرض عقوبات إضافية على روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ – بروكسل – عبر وزير خارجية بلجيكا ديديه ريندرز، عن رفض بلاده لفرض عقوبات إضافية على روسيا على خلفية الملف السوري.

وأشار، في تصريحات على هامش اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، إلى أن البحث عن حل سياسي للأزمة في سورية يجب أن يبدأ من الحوار سواء مع موسكو أو طهران، فـ”فرض عقوبات على حلفاء الرئيس السوري ليس الأولوية بالنسبة لنا”، حسب كلامه.

ويأتي حديث ريندرز في معرض مناقشة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم لآخر تطورات الوضع السوري وكذلك لعلاقاتهم مع روسيا، حيث توجد روابط واضحة بين الملفين.

ويأتي موقف رئيس الدبلوماسية البلجيكية ليعبر عن عدم توفر إجماع أوروبي بشأن سبل التعامل مع روسيا، خاصة فيما يتعلق بالملف السوري.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روسيا على خلفية ضمها لشبه جزيرة القرم وتدخلها في أوكرانيا ودعمها للانفصاليين هناك، ويشترط قيام موسكو بتنفيذ اتفاق مينسك، الخاص بحل الأزمة، لرفعها.

وعبرت مصادر أوروبية عن خشية بعض المسؤولين في بروكسل بأن تقوم كل دولة عضو بصياغة سياستها الخاصة تجاه موسكو، انطلاقاً من مصالحها، ما يعني غياباً صارخاً للإجماع الأوروبي المنشود.