الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في تركيا اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يقوم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) يانس ستولتنبرغ، بزيارة اليوم إلى تركيا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو وغيره من المسؤولين.

ومن المقرر أن يجري البحث في العديد من الملفات وعلى رأسها آخر التطورات في سورية، حيث عبر الحلف عن دعمه الكامل للضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا لمواقع داخل البلاد، على خلفية مزاعم باستخدام دمشق لأسلحة دمار شامل ضد مدنيين.

وأوضحت مصادر أطلسية مطلعة أن الأمين العام للحلف سيعبر للمسؤولين الأتراك عن قلق الحلفاء تجاه حالة التقارب القائمة بين تركيا وروسيا، حيث “نريد أن نبلغ رسالة للأتراك مفادها ضرورة الالتزام بسياسات الحلف وعدم التغريد خارج السرب”، حسب كلامها.

وهذا وسيقوم ستولتنبرغ بالتعاون مع المسؤولين الأتراك بالتحضير لاجتماع وزراء خارجية الحلف الشهر الحالي.