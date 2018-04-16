إيطاليا: الإفراج عن سفينة منظمة بروأكتيڤا الإسبانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

راغوزا – أعلنت مصادر قضائية إيطالية الإفراج عن سفينة منظمة بروأكتيڤا غير الحكومية الإسبانية (Open Arms)، الراسية في ميناء بوتسالو منذ 18 آذار/مارس الماضي بعد إنقاذها 218 مهاجرًا، نشب نزاع لأجلهم مع السلطات الليبية.

وكان مكتب المدعي العام في كاتانيا قد أمر بوقف السفينة، بتهمة تورط المنظمة الإسبانية بنشاط إجرامي يهدف إلى تسهيل الهجرة السرية. ومع ذلك ، فقد أسقط وكيل النيابة التهمة، مخوّلا صلاحية البت بالقضية لزميله في راغوزا.

وقالت المحامية روزا إيمانويلا لو فارو، إحدى أعضاء هيئة الدفاع عن المنظمة “أنا سعيدة، وقد ظهر أخيرا أننا كنا على حق كما قلنا دائما”، لكن “لم صدور قرار كهذا، لم يكن أمرا مفروغا منه بالنسبة لنا”.

أما المحامي أليساندرو غامبيريني، الذي أعلن نبأ الإفراج عن السفينة، فقد دافع عن رئيس منظمة (بروأكتيڤا)، قائلا “حسنا أن كل شيء انتهى بشكل جيد، لكننا فزنا بمعركة فقط، وأعتقد أن الحرب القانونية لا تنتهي اليوم، بل ستستمر وستكون طويلة”.