زعيم رابطة الشمال الإيطالية: أمل بتشكيل حكومة في أقرب ما يمكن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب رابطة الشمال الإيطالي، ماتّيو سالفيني “آمل بأن تولد الحكومة في أقرب وقت ممكن”، كما “آمل أن يكف الآخرون عن الشجار”.

وفي تصريحات خلال زيارته قرية تستضيف مشردين بسبب زلزال وسط إيطاليا، الإثنين، أضاف سالفيني “إنني اتمرن على الهدوء والنقد البنّاء”، داعيا “الآخرين للتوقف عن تبادل الإهانات ولنبدأ العمل من أجل إعطاء مستقبل لهذا البلد”، مؤكدا “أنا سأحاول كل ما بوسعي”.

وتابع سالفيني “أشعر أن هناك من يريد تشكيل حكومة مؤقتة على غرار حكومة ماريو مونتي، تضم الجميع للمضي قُدما على الحياة ونتف ريش الإيطاليين”، وكذلك “لنظل عبيد بروكسل وتحالفات القاصفين”، وأردف “نحن موالون، فخورون، واقعيون ونريد أن نحترم الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا، لكن باسم مصلحة الإيطاليين”.

ونوه زعيم رابطة الشمال بأنه “لا توجد تحالفات يمكنها التنبؤ بحقيقة أن الفوائد للغير والمشاكل للايطاليين”. واختتم بالقول “أريد قيادة بلد لا ينحني رأسه أبداً أمام أي شخص”.