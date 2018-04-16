جينتيلوني يحذر من تأثير الحمائية والانغلاق على الاقتصاد العالمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيرونا- رأى رئيس الوزراء في الحكومة الإيطالية المنتهية ولايتها، باولو جينتيلوني أن هناك “حاجة إلى إطار دولي يمكن للاقتصاد أن ينمو فيه دون وقوع مجاهيل جيوسياسية” في النظام التجاري العالمي، بحيث “تستمر التبادلات بدون رسوم، إغلاقات، أو تعريفات جمركية، ولكن أيضا من الضروري للغاية حماية المنتجات الأصلية” من التقليد.

وتحدث جينتيلوني، خلال معرض النبيذ الايطالي (2018 Vinitaly) في مدينة فيرونا، في إشارة ضمنية إلى الانسداد السياسي بالبلاد بعد إنتخابات عامة أفرزت برلماناً معلقاً، عن “ضرورة عدم إضاعة الجهود المبذولة في هذه السنوات من جانب الأسر والشركات من أجل استعادة إقتصاد بلد من أزمة صعبة للغاية”.