رابطة الشمال: تصريحات “غير مقبولة” للمبعوث الأمريكي لأوكرانيا بشأن رفضنا العقوبات على روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-بروكسل- وصف عضو في البرلمان الاوروبي، ينتمي إلى رابطة الشمال الإيطالية، إنتقادات أطلقها المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا، كورت فولكر، ضد موقف زعيم الرابطة ماتيو سالفيني المنادي برفع العقوبات عن روسيا، بـ”غير المقبولة وغير المناسبة”.

ونوه ماريو بورغيتسيو بأن “سالفيني هو الزعيم المعترف به لائتلاف يمين الوسط حاليًا وفي مقدمة المرشحين لرئاسة الحكومة القادمة. وعليه، فإن مواقفه وإقتراحاته تمتلك شرعية واسعة منحتها له صناديق الاقتراع “في إيطاليا. وأشار إلى أن “معارضة العقوبات المفروضة على روسيا ليست سوى نتيجة طبيعية لتطبيق مبدأ المصلحة الوطنية، لأن مثل هذه الإجراءات تحدث ضررا، في المقام الأول، بالشركات الإيطالية”.

واضاف البرلماني بالجهاز التشريعي الأوروبي “ثمّ أنه غير مقبول تماما التهديد بعواقب وخيمة ضد دولة ذات سيادة، بغض النظر عن الإعتقاد السائد بأن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الانسجام مع احتياجات الشعوب” الأوروبية.

وكان المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا قد رأى في مقابلة نشرتها صحيفة (لا ستامبا) أنه “لا يمكن لإيطاليا بمقردها إزالة العقوبات الأوروبية ضد روسيا دون تحمل عواقب وخيمة”. وفي معرض إجابته على سؤال حول موقف سالفيني، الذي قال إنه سيرفع العقوبات عن روسيا حال توليه رئاسة الوزراء، قال فولكر: “روسيا لم تحترم الالتزام بتطبيق اتفاق مينسك وإعادة سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا”، بعدم تراجعها عن ضم شبه جزيرة القرم. واضاف المبعوث الأمريكي “هناك تدور حرب مستمرة يموت فيها الناس. كما أن (روسيا) فعلت أشياء أخرى، مثل هجوم غاز الأعصاب في بريطانيا”، في إشارة إلى عملية تسميم قضية تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال. وأردف منوها بأن “رفع العقوبات سيمثل إشارة خاطئة تماما. علينا أن نضمن بقاء العقوبات نافذة ، وربما تشديدها، بسبب الافعال الروسية “.