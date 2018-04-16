موغيريني: الحل في سورية لا زال بعيداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ – بروكسل – عبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، عن قناعتها بأن الحل السياسي للصراع السوري “لا زال بعيداً وأن الوضع الحالي أسوأ مما كان عليه قبل عام”.

وأشارت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم عقب اختتام الاجتماع الدوري لوزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ، إلى أن الحل السياسي يصبح أكثر إلحاحاً في مثل هذه الظروف، وقالت “بات من الواضح للجميع أن عمليتي آستانا ومؤتمر سوتشي لم تعطيا النتائج المرجوة منها”، على حد وصفها.

واعتبرت المسؤولة الأوروبية أن الحل الوحيد هو ممارسة الضغوط على كافة أطراف الصراع، عبر داعميهم، لحثهم على الجلوس إلى طاولة الحوار وإجراء مفاوضات تتمتع بالصدقية والجدية.

وعادت موغيريني للحديث عن مؤتمر بروكسل الثاني حول سورية والذي تنوي استضافته الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه سيكون فرصة لحشد الدعم الدولي للحل السياسي في سورية، فـ”العامل الإيجابي هو مستوى الحضور فيه والذي سيؤمن توافقات دولية حول العودة إلى التفاوض بأسرع وقت ممكن”، على حد تعبيرها.

وتحفظت على التأكيد ما إذا كان وزريرا خارجية كل من روسيا وايران سيحضران المؤتمر، إذ أن غيابهما كان ملحوظاً العام الماضي.

وتريد موغيريني “ممارسة الضغط” على موسكو وطهران، لكي يمارسا بدورهما الضغط على الأٍسد للعودة إلى طاولة المفاوضات، محملة للنظام السوري مسؤولية ما اعتبرته “فشل عملية سوتشي”.

وبالنسبة للممثلة العليا، فإن المعارضة السورية، التي دعمتها أوروبا، باتت جاهزة للمشاركة في الحوار، موضحة أن الكرة باتت الان في ملعب النظام السوري، حيث رأت أن “على دمشق أن تعي أن من مصلحتها الانخراط في حوار جدي، فالعكس لن يؤدي إلى شيء”، على حد قولها.

ولم تعد أوروبا تطالب كما كانت على مدى سنوات الصراع الأولى في سورية برحيل الرئيس بشار الأسد، بل أصبحت تشدد على احترام القرارات الدولية وأن يعمد السوريين إلى رسم مستقبل بلدهم بأنفسهم.

وتطرقت المسؤولة الأوروبية أيضاً إلى الموضوع الإيراني، والذي كان على جدول أعمال الاجتماع اليوم، مشددة على تمسك الاتحاد بالحفاظ على الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015.

ولكنها نوهت بوجود ” إقتراحات” ستدرس في المستقبل القريب بشأن فرض عقوبات على ايران على خلفية دورها في الصراع في سورية، مشددة على ضرورة عدم ربط الأمر بالموضوع النووي.