وكيل وزارة الخارجية الايطالية يلتقي وفد هيئة التفاوض بالمعارضة السورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استعرض وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الايطالية، فينتشنزو أمندولا، ووفد هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، بقيادة منسقها نصر الحريري، “الوضع الراهن الحساس في سورية”، كما جدد الأول خلال اللقاء في روما على أن بلاده “أدانت دائما بأشد العبارات أي استخدام للسلاح الكيميائي”.

ونوه أمندولا بأن السلاح الكيميائي “يشكل جريمة حرب وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي”، منوها بأن “استخدامه من طرف نظام الأسد لا يمكن التسامح إزائه”. كما اعتبر أن الهجوم الثلاثي الامريكي-البريطاني-الفرنسي صباح السبت على مواقع عسكرية للنظام كان “بدافع رد محدود ودقيق على الهجوم الكيميائي على مدينة دوما” بالقرب من العاصمة دمشق.

ووفق الخارجية الايطالية، قد تقدم أميندولا خلال اللقاء بمقر الخارجية بالشكر للحريري ولهيئة التفاوض لـ”الجهود المبذولة في محاولة التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي رمت بثقلها على سورية لمدة سبع سنوات”.

كما جدد المسؤول الايطالي الاعراب عن دعم بلاده لـ”العملية التفاوضية بقيادة الامم المتحدة بمبعوثها الخاص ستافان دي ميستورا وللتوصل إلى حل دبلوماسي على أساس القرار 2254″، معربا عن تقديره لهيئة التفاوض التي لم تبد اعتراضا إزاء تطبيق هذا القرار.

ونوه وكيل وزارة الخارجية بـ”تعذر الحل الدائم في غياب عملية سياسية”، كما لفت إلى اهمية “دور أوروبا، وأيضا في ضوء المؤتمر الثاني (دعم مستقبل سورية والمنطقة)، برئاسة الاتحاد الأوروبي و الامم المتحدة”، الذي سيلتئم في 24 و 25 نيسان/أبريل الجاري في بروكسل.