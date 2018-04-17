رئيس الوزراء الايطالي: يتعين تجنب مذابح أخرى في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الوزراء في الحكومة الايطالية المنتهية ولايتها باولو جينتيلوني، في إحاطة برلمانية الثلاثاء أنه يتعين “تجنب مذابح أخرى وسفك للدماء مجددا” في سورية، حيث “لا تزال هناك مناطق بيد المتمردين، والتي قد تصبح مسرحا لمذابح جديدة” .

ووصف جينتيلوني الهجوم الثلاثي الامريكي-البريطاني-الفرنسي على مواقع للنظام يوم السبت الماضي بأنه كان “مبررا، دقيقا ومحدودا”. وأردف “لا توجد مؤشرات على سقوط ضحايا مدنيين، ولا أضرار جانبية كبيرة، وهذا يؤكد أنها كانت ردة فعل محدودة”.

وفي إشارة ضمنية إلى ميل زعيم رابطة الشمال ماتيو سالفيني، أحد المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، إلى روسيا وانتقاده للضربة العسكرية وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفت جينتيلوني إلى أن إيطاليا “حليف، متماسك، للولايات المتحدة” لأن “قيم الغرب الديمقراطية على المحك” و “لا يمكن أن يقود أي موسم سيادة وطنية إلى أفول الغرب وقيمه”.