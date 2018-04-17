قيادية بيمين-الوسط الايطالي: الولاء للحلفاء لا يمنع رفض الاعمال العسكرية الآحادية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أشارت رئيسة حزب (إخوة إيطاليا)، والقيادية في إئتلاف يمين-الوسط، جورجا ميلوني إلى أن الولاء للحلفاء بين ضفتي الأطلسي لا يمنع رفض الاعمال العسكرية آحادية الجانب، في إشارة إلى الهجوم الثلاثي الامريكي-البريطاني-الفرنسي السبت الماضي على مواقع للنظام السوري، ردا على هجوم كيميائي مفترض على مدينة دوما.

واضافت ميلوني، في أعقاب إحاطة برلمانية لرئيس الوزراء في الحكومة المستقيلة، باولو جينتيلوني عن الازمة السورية، “نحن مخلصون لتحالفاتنا” الدولية ، ولكن “نعارض تماما الأعمال العسكرية من جانب واحد ، حتى لو لأسباب إنسانية، قررها حلفاؤنا”

وقالت القيادية اليمينية “نحن ضد ذلك ، ليس لأننا أصدقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو للسوري بشار الأسد” ، ولكن كوننا “حركة وطنية ومنارتنا في السياسة الخارجية هي: الدفاع عن المصلحة الوطنية”. واعتبرت أن “هذا لا يعني تشكيكا بالمشاركة في أنشطة التحالف الدولي، بل مطالبة بنفس القدر من الكرامة” بين الدول الحليفة. وأردفت متسائلة “هل نشارك الدول التي تتدخل في سورية نفس المصالح الجيوسياسية ؟”.

وكان جينتيلوني قد وصف خلال إحاطته البرلمانية الهجوم الثلاثي بأنه كان “مبررا، دقيقا ومحدودا”. وأردف “لا توجد مؤشرات على سقوط ضحايا مدنيين، ولا أضرار جانبية كبيرة، وهذا يؤكد أنها كانت ردة فعل محدودة”.

كما لفت جينتيلوني إلى أن إيطاليا “ليست بلدًا محايدًا يختار، من وقت لآخر، الوقوف إلى جانب حلف الأطلسي أو إلى جانب روسيا، بل حليف متماسك” منذ عقود للولايات المتحدة. وقال “لا يمكن أن يؤدي أي موسم سيادة وطنية إلى أفول الغرب وقيمه”.