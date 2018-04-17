جينتيلوني: ننتمي بفخر لحلف الاطلسي وندافع عن مصالحنا الوطنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الوزراء في الحكومة الايطالية المنتهية ولايتها، باولو جينتيلوني إنه “من الممكن الانتماء بفخر للقطب الاطلسي والدفاع، في ذات الوقت، عن المصلحة الوطنية” للبلاد.

وجاء كلام جينتيلوني في إفادة أمام مجلس الشيوخ الايطالي الجديد بشأن الأزمة السورية، سبقتها أخرى أمام النواب، وردا على موقف أحزاب يمين-الوسط ، الرافضة للهجوم الثلاثي على نظام الأسد، والتي ترى أن تغليب المصلحة الوطنية هو أولوية قصوى في السياسة الخارجية، بما في ذلك رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.

واضاف جينتيلوني مخاطبا الشيوخ “يمكن البقاء داخل حلف الاطلسي، مع الحفاظ على الهوية والدفاع عن المصالح الوطنية. هذا ما فعلناها في السنوات الأخيرة وفعلته حكومات الجمهورية الايطالية المتعاقبة منذ عقود”.