جينتيلوني: ليس هناك ما يدل على تلاعب بصور أطفال مدينة دوما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الوزراء الايطالي في الحكومة المنتهية ولايتها، باولو جينتيلوني، في إفادة أمام مجلس الشيوخ عن الازمة السورية مساء الثلاثاء “إن صور الأطفال هي تزعج أكثر، تلك التي يصعب علينا أمامها أن نكون غير مبالين”، في إشارة إلى الهجوم الكيميائي، الذي إتُهِم النظام السوري بشنه على مدينة دوما في السابع من الشهر الجاري.

وأضاف جينتيلوني “ليس هناك ما يدل على أن الصور قد تم التلاعب بها، أو غير حقيقية. في الوقت الراهن لا يوجد أي دليل يدفعنا إلى التفكير بهذا”.

وقال رئيس الوزراء “على العكس، هناك حقيقة تظهر أن الرفض الروسي منع التحقق عن المسؤولين عن الهجمات. لعدة أيام تم منع مفتشي منظمة حظر الاسلحة الكيميائية من الوصول إلى دوما، لقد ظلوا عالقين في دمشق”.