إسرائيل تلغي مشاركتها في مناورات دولية بسبب التوتر على الحدود الشمالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- ألغت القوات الجوية الإسرائيلية مشاركة مقاتلات من طراز F-15 في مناورات “العلم الأحمر” في ألاسكا، بالتعاون مع القوات الجوية الأمريكية، في ضوء التوتر المتزايد على الحدود الشمالية مع سورية ولبنان.

وكان من المفترض أن يتدرب سلاح الجو الإسرائيلي في هذه المناورة الفريدة على سيناريوهات القتال في حالة سقوط الثلوج والجليد والظروف الجوية القاسية.

وقالت وسائل اعلام إسرائيلية إنها “المرة الأولى التي كان يفترض أن يشارك فيها سلاح الجو الإسرائيلي في هذا التمرين”.

وقال مكتب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي ردا على ذلك: “إن مشاركة سلاح الجو للمرة الأولى في مناورات العلم الأحمر في ألاسكا ستجري كما هو مخطط خلال شهر أيار، وفي ضوء تقييم الوضع في سلاح الجو، تقرر تعديل مشاركة الطائرات في التمرين”.

وكانت إسرائيل عززت قواتها على الحدود الشمالية بعد إقرارها رسميا قصف مواقع في سورية الأسبوع الماضي.